Мужчину, пропавшего в Нижнем Тагиле несколько месяцев назад, нашли в Екатеринбурге

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Жителя Челябинской области, 27-летнего Ивана Беляева, который пропал в Нижнем Тагиле еще 12 августа, нашли живым в Екатеринбурге. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Где он находится сейчас не уточняется.

Мужчину искали сотрудники полиции Нижнего Тагила. Недавно стало известно, что к поискам подключились следователи - следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи Ивана по статье «убийство».

Напомним, ранее сообщалось, что Иван Беляев уехал по делам в другой район города, через некоторое время сообщил своей сожительнице, что возвращается, но так и не вернулся.