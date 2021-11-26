Свердловская полиция ищет пропавшего в августе челябинца

Сыщики уголовного розыска отрабатывают круг его знакомых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Тагила ищет пропавшего в августе челябинца. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагиильское».

27-летний Иван Беляев 12 августа 2021 года уехал по делам в другой район Нижнего Тагила, позже он написал своей сожительнице, что скоро будет дома, но так и не вернулся.

- В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают круг его знакомых, сферы интересов, не имелось ли у него недоброжелателей и конфликтных ситуаций, как на работе, так и в быту, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В день пропажи был одет в темные штаны. Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Расследованием также занимается региональный Следственный комитет, который предполагает, что мужчину могли убить. На данным момент проводится проверка.

Основные приметы Ивана Беляева: худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров, карие глаза, русые волосы, тонкие губы. В день пропажи был одет в темные штаны, черные кроссовки и ветровку с капюшоном цвета «хаки».

Просьба ко всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61 или в дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила – 8(3435)97-64-02.