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Общество18 ноября 2021 9:04

Мэрия Екатеринбурга хочет, чтобы фирму «короля батутов», признали банкротом

По словам властей, бизнесмен не перевел деньги по ранее выигранным ими искам
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Также администрация решила через суд взыскать с компании бизнесмена 11,3 и 2,1 миллиона рублей

Также администрация решила через суд взыскать с компании бизнесмена 11,3 и 2,1 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве компании «Вимакс», которая принадлежит предпринимателю Максиму Пыцко. Бизнесмен занимался установкой надувных батутов в городе. Заявление мэрии зарегистрировал Арбитражный суд Свердловской области 15 ноября.

- Иск подан в связи с тем, что денежные средства в бюджет по ранее выигранным Администрацией города Екатеринбурга искам к Пыцко о взыскании арендной платы за использование земельных участков, перечислены не были, - объяснили «КП Екатеринбург» в городской администрации.

Также администрация решила через суд взыскать с компании бизнесмена 11,3 миллиона рублей за использование земельных участков с разрешения МУГИСО. Это заявление было зарегистрировано 16 ноября.

Другой иск от мэрии зарегистрирован 17 ноября. В нем администрация хочет взыскать с компании «Вимакс» 2,1 миллиона рублей.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск к компании «Вимакс». В пользу администрации Екатеринбурга взыскали 1,2 миллиона рублей. В деле речь шла о незаконном обогащении и использовании под батуты участка на Уралмаше. При этом власти города хотели взыскать с Пыцко гораздо больше - 7,2 миллиона рублей.

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