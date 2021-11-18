Мэрия Екатеринбурга хочет, чтобы фирму «короля батутов», признали банкротом

Также администрация решила через суд взыскать с компании бизнесмена 11,3 и 2,1 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве компании «Вимакс», которая принадлежит предпринимателю Максиму Пыцко. Бизнесмен занимался установкой надувных батутов в городе. Заявление мэрии зарегистрировал Арбитражный суд Свердловской области 15 ноября.

- Иск подан в связи с тем, что денежные средства в бюджет по ранее выигранным Администрацией города Екатеринбурга искам к Пыцко о взыскании арендной платы за использование земельных участков, перечислены не были, - объяснили «КП Екатеринбург» в городской администрации.

Также администрация решила через суд взыскать с компании бизнесмена 11,3 миллиона рублей за использование земельных участков с разрешения МУГИСО. Это заявление было зарегистрировано 16 ноября.

Другой иск от мэрии зарегистрирован 17 ноября. В нем администрация хочет взыскать с компании «Вимакс» 2,1 миллиона рублей.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск к компании «Вимакс». В пользу администрации Екатеринбурга взыскали 1,2 миллиона рублей. В деле речь шла о незаконном обогащении и использовании под батуты участка на Уралмаше. При этом власти города хотели взыскать с Пыцко гораздо больше - 7,2 миллиона рублей.

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