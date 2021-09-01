Власти Екатеринбурга отсудили у владельца батутов Максима Пыцко больше миллиона рублей

В деле речь шла о незаконном обогащении и использовании под батуты участка на Уралмаше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск к компании «Вимакс» бизнесмена Максима Пыцко, батуты которой стояли в разных районах Екатеринбурга. Решение суда опубликовано в картотеке.
- Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания «Вимакс» в пользу Администрации города Екатеринбурга 1 283 050 рублей 17 копеек, - говорится в документе.
В деле речь шла о незаконном обогащении и использовании под батуты участка на Уралмаше. При этом власти города хотели взыскать с Пыцко гораздо больше. Они подали иск в марте 2021 года и запросили 7,2 миллиона рублей.
Решение суда вступит в силу спустя месяц со дня его принятия (31 августа 2021 года). Бизнесмен еще сможет обжаловать его.
Это не первое дело компании «Вимакс» и мэрии. 25 мая суд удовлетворил иск администрации о взыскании 8,5 миллиона рублей с фирмы Пыцко, которая разместила свои надувные батуты у ГЦСИ.
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