Власти Екатеринбурга отсудили у владельца батутов Максима Пыцко больше миллиона рублей

В деле речь шла о незаконном обогащении и использовании под батуты участка на Уралмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск к компании «Вимакс» бизнесмена Максима Пыцко, батуты которой стояли в разных районах Екатеринбурга. Решение суда опубликовано в картотеке.

- Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания «Вимакс» в пользу Администрации города Екатеринбурга 1 283 050 рублей 17 копеек, - говорится в документе.

В деле речь шла о незаконном обогащении и использовании под батуты участка на Уралмаше. При этом власти города хотели взыскать с Пыцко гораздо больше. Они подали иск в марте 2021 года и запросили 7,2 миллиона рублей.

Решение суда вступит в силу спустя месяц со дня его принятия (31 августа 2021 года). Бизнесмен еще сможет обжаловать его.

Это не первое дело компании «Вимакс» и мэрии. 25 мая суд удовлетворил иск администрации о взыскании 8,5 миллиона рублей с фирмы Пыцко, которая разместила свои надувные батуты у ГЦСИ.

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