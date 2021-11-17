В Нижнем Тагиле хотят расширить «Центральное» кладбище на 10 гектаров

Все работы закончат в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле планируют выделить 30 миллионов рублей на расширение кладбища «Центральное» на 10 гектаров. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- Мы подали заявку в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на продолжение строительства кладбища «Центральное», - приводит издание слова замначальника управления городским хозяйством Игоря Комарова.

Он отметил, что договор с проектной организацией уже заключен. Все работы закончат в 2022 году.

Территорию кладбища «Центральное» должны очистить от зеленых насаждений и благоустроить. После этого там уже можно будет делать захоронения.

Ранее жители Нижнего Тагила начали протестовать против строительства крематория рядом с жилым микрорайоном. В Сухоложском поселке неизвестные начали расклеивать листовки с призывом выступить против возведения здания.

Крематорий хотят построить на улице Трикотажников, 1. Директор крематория Алексей Афанасьев сообщил, что сжигающая установка уже запущена в тестовом режиме.

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