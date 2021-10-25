В Нижнем Тагиле жители протестуют против строительства крематория в Сухоложском поселке

В здании крематория не будет зала прощания и продажи ритуальной атрибутики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле жители расклеивают листовки с призывом выступить против строительства крематория рядом с микрорайоном. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Крематорий хотят возвести на улице Трикотажников, 1. Директор крематория Алексей Афанасьев сообщил изданию, что не знает, кто распространяет листовки. Он отметил, что сжигающая установка уже запущена в тестовом режиме.

Кроме того, он добавил, что проект имеет только техническое назначение. В этом здании крематория не будет зала прощания. Также там не будут продавать ритуальную атрибутику. Директор крематория подчеркнул, что в крематории размещено современное оборудование.

- И в дымоходе присутствует система дожига, получается многоразовая очистка. Ни дыма, ни запаха практически нет, - объяснил Афанасьев.

Он заявил, что крематорий находится в санитарно-защитной зоне трех промышленных предприятий. Такую зону планируют установить и вокруг сжигающей установки.

Афанасьев отметил, что новый крематорий поможет разгрузить ритуальные агентства и ускорить выдачу останков родственникам.

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