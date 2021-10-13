В Екатеринбурге на улице Челюскинцев встали трамваи

Сейчас движение трамваев восстановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев встало движение трамваев. Это произошло из-за повреждения контактной сети, рассказали «КП Екатеринбург» в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

- Предположительно, техника при строительстве ЖК «Мельница» оборвала нам несущий трос контактной сети, - сообщили там.

Сейчас движение трамваев восстановлено. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки из трамваев на улице Челюскинцев нет.

Ранее, 9 октября 2021 года, трамваи, которые едут с Уралмаша и Эльмаша в сторону центра, встали в пробку. Причиной стала поломка маршрута №25. У транспорта сломался приемник тока.

Также трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге встали 30 июля из-за отключения электричества. Жители города не могли дождаться транспорт больше часа. Движение троллейбусов было ограничено на Белинского и Щербакова. Без трамваев остались Вторчермет, Керамика и Ботаника.