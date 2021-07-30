В Екатеринбурге встали трамваи и троллейбусы

Троллейбусы массово отправили в депо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня днем, 30 июля из-за отключения электричества встали троллейбусы и трамваи. Горожане не могли дождаться транспорт больше часа. Движение троллейбусов было ограничено на Белинского и Щербакова. Без трамваев остались Вторчермет, Керамика и Ботаника.

- Что-то случилось с общественным транспортом на Ботанике, - рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». По карте они все в одной точке встали. На остановках куча народу, никто уехать не может.

Еще один житель Екатеринбурга рассказал, что троллейбусы с 10:30 начали отправлять в депо.

- «Срочное требование» по словам диспетчера. Пассажиров высаживают из троллейбусов, - поделился подписчик группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В диспетчерской «КП-Екатеринбург» рассказали, что движение было остановлено из-за планового переключения. Сейчас трамваи и троллейбусы уже начали движение по маршрутам в обычном режиме.