В Екатеринбурге трамваи на проспекте Космонавтов встали в пробку из-за сломанного приемника тока

Инцидент произошел на маршруте № 25. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

9 октября утром трамваи, которые едут с Уралмаша и Эльмаша в сторону центр встали в пробку из-за того, что у одного из них прямо на маршруте сломался приемник тока. Инцидент произошел на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад.

- Сломался трамвай на 25 маршруте. Если пытаться его объехать, это придется делать крюк через Уралмаш, торговый центр «Карнавал» и так далее, - рассказал «КП-Екатеринбург» вагоновожатый маршрута номер два.

Сколько времени уйдет на устранение поломки, пока неизвестно. Сервис «Яндекс-Транспорт» показывает, что сейчас не могут уехать маршруты №2, №8, №14, №17, №25 и другие. Пассажирам предложили добираться на другом виде транспорта, рядом есть остановки для автобусов и троллейбусов, а также станция метро.