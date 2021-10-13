Павел Креков объяснил высокую смертность от COVID-19 в больших городах

Смертность от коронавируса на Среднем Уралсе остается высокой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил высокую смертность от коронавируса в больших городах Среднего Урала. По его словам, сюда свозят тяжелых больных, часть из которых умирает.

- Есть большие города, где существуют транспортные хабы, где принимают самых тяжелых больных, и они относятся к категории, где смертность выше. Связано это не с какими-то особыми обстоятельствами внешнего характера, а с совершенно объективными вещами. У нас существуют межмуниципальные центры, которые принимают тяжелых больных. Это не значит, что в этом городе какая-то особая заболеваемость, просто в этот город привозят тех людей, которые тяжело болеют. Многие тяжелые больные сосредотачиваются в больницах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

По словам Павла Крекова, именно поэтому в больших городах выше смертность. В целом же по региону ситуация примерно одинаковая. По приросту смертности Свердловская область находится чуть ниже среднероссийских показателей. Но, тем не менее, они высокие.

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