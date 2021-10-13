За неделю на Урале развернули 500 коек для пациентов с COVID-19

На Урале продолжается вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

За последнюю неделю в Екатеринбурге и Свердловской области дополнительно развернули 500 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас на Среднем Урале есть 13% резерв коек для больных с COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Если рост заболеваемости не остановится, мы будем вынуждены открывать новые койки. Это не сказывается положительно на оказании плановой медицинской помощи. Коек сейчас в регионе достаточно, практически все они обеспечены кислородными подводками. У нас нет никаких проблем с кислородом, производство которого налажено в регионе, говорит Павел Креков.

Заместитель губернатора Свердловской области напомнил, что единственными действенными мерами для сдерживания новой коронавирусной инфекции остаются вакцинация и соблюдение мер предосторожности – ношение масок, мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

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