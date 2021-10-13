В Свердловской области расширят список зон, свободных от COVID-19

На Урале создадут зоны, свободные от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге и Свердловской области в октябре 2021 года наблюдается большой рост заболеваемости коронавирусом. Это видно по уровню загруженности амбулаторного и стационарного звена. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Это требует от нас всех дополнительных мер. И, хотя мы. По большому счету, ожидали такого подъема, и говорили, что его за счет соблюдения санитарных норм можно снизить. Но нам этого не удалось сделать. Сейчас нужно компенсировать то, что не удалось сделать прежде, говорит Павел Креков.

Павел Креков рассказал о шагах власти в борьбе с очередной волной пандемии. Фото: официальный портал Свердловской области

По его словам, сейчас по коронавирусу два основных направления работы: первое направление связано с максимальной оптимизацией процесса вакцинации от коронавируса. За одну неделю число вакцинированных выросло в два раза. У нас в области – ежедневный рост количества вакцинированных.

Второе направление: в связи с тем, что указом губернатора введены зоны, свободные от ковида, которые сейчас будут дополнительно прорабатываться, прежде всего, контроль за их работой. Здесь руководство Свердловской области исходит из мирового опыта и опыта других российских городов.

- Ежедневно 2-3 региона России переходят на аналогичный режим, он у нас пока еще не самый строгий. Зоны, определенные, как свободные от ковида – это первый шаг. Мы будем готовить предложения для расширения зон, свободных от коронавирусной инфекции. Появление указа губернатора - только начало работы, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.

Власть начинает с государственных учреждений, муниципальных учреждений, с мест, связанных с культурой – театры, концертные залы, спортивные сооружения, для того, чтобы отработать систему. После этого последуют следующие шаги.

- Мы не ведем разговор об ограничении доступа к товарам первой необходимости, к плановой медицинской помощи, об ограничении к тем учебным заведениям. Еще целый ряд заведений не входят в зоны, свободные от коронавирусной инфекции, - говорит Павел Креков.

По его словам, вся эта работа относится к гражданам старше 18 лет, потому тех, кто младше – сейчас не вакцинируют.