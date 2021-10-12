Уральские заключенные сшили 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для переписи населения

Заключенные выполняют дневную норму производства. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Заключенные женской колонии ИК-6 в Нижнем Тагиле сшил 105 тысяч жилетов и 50 тысяч сумок для тех, кто будет проводить перепись населения. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.
- Отгрузки ткани, материала и фурнитуры происходят в срок, - говорится в сообщении.
ГУФСИН отмечает, что швеи всех бригад хорошо справились с задачей. Заключенные выполняют дневную норму производства.
Процесс контролируют технологи Центра технической аттестации и обучения и Отдел технического контроля. Они наблюдают за всем производством от раскроя, до его упаковки и отправки на склад.
В конце сентября 2021 года стало известно, что заключенные колонии строгого режима ИК-12 сделают семь остановок. Их хотят установить в Нижнем Тагиле. Кроме того, зэки сделают 600 секций ограждений и 42 оконные решетки для одного Нижнетагильского заказчика. Все работы проводятся в новом цеху металлообработки.
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