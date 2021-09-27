В Нижнем Тагиле установят семь остановок, сделанных в колонии строгого режима ИК-12. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. После изготовления их передадут заказчику, который разместит комплексы по городу.

- Также колония произведет для еще одного Нижнетагильских заказчиков 600 секций ограждений и 42 оконные решетки, - отметили в ведомстве.

Все работы проводятся в новом цеху металлообработки. Ранее учреждение поставляло подобные комплексы Новосибирск и в Верхотурье.