Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 11:18

В Нижнем Тагиле установят семь остановок, сделанных в колонии строгого режима ИК-12

Ранее учреждение поставляло подобные комплексы в Новосибирск и в Верхотурье
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Нижнем Тагиле установят семь остановок, сделанных в колонии строгого режима ИК-12. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. После изготовления их передадут заказчику, который разместит комплексы по городу.

- Также колония произведет для еще одного Нижнетагильских заказчиков 600 секций ограждений и 42 оконные решетки, - отметили в ведомстве.

Все работы проводятся в новом цеху металлообработки. Ранее учреждение поставляло подобные комплексы Новосибирск и в Верхотурье.