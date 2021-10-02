В Clever Park опровергли слухи о сорвавшемся лифте

Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что в конце августа в Clever Park лифт сорвался с 17 этажа. Фото: сайт ЖК Clever Park

В управляющей компании «Клевер-Парк», которая обслуживает жилой комплекс Clever Park, опровергли информацию о том, что в одном из зданий сорвался лифт. Собеседник заявил корреспонденту «КП Екатеринбург», что это фейк.

Также слухи об обрушении лифта опровергли на ресепшен жилого комплекса.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что в конце августа в Clever Park лифт сорвался с 17 этажа. Кабина якобы пролетела до 11 этажа. В сообщениях говорилось, что в лифте в этот момент были люди.

Ранее власти Екатеринбурга сообщили, что в 2021 году заменят 161 лифт в 44 домах. На замену потратят больше 406 миллионов рублей. Лифты заменят в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2021-2025 годы».