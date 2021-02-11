В Екатеринбурге в 2021 году заменят 161 лифт

В этом году лифты должны заменить в 44 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в этом году заменят 161 лифт в 44 домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На замену лифтов потратят больше 406 миллионов рублей: 143 миллионов 400 тысяч рублей из областного бюджета, столько же из городского и 119 миллионов 400 тысяч рублей – средства собственников помещений (их доля должна составлять не менее 15% от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта).

- Задача мероприятий муниципальной программы - помочь собственникам многоэтажек заменить старые подъёмные механизмы, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, - рассказали в администрации города.

По информации Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, на сегодняшний день в мегаполисе функционируют 11 тысяч лифтов, из них замене подлежат около двух.

Лифты заменят в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2021-2025 годы». В прошлом году в Екатеринбурге в рамках муниципальной программы было заменено 197 лифтов, а также 194 лифта в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.