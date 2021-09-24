В Екатеринбурге у семи районов появился свой мерч

Основной предмет коллекции – ярлычок с составом, в котором говорится из чего состоят районы. Фото: презентация проекта «Екатеринбург – город 7 районов»

У семи районов Екатеринбурга появился свой мерч. Его создали ученики программы «Сувенир-завод». Об этом сообщает Музей истории города.

- Из чего состоит линейка: футболка, кастом пак (значки, нашивки), переводные тату, наклейки на машину, обложка на паспорт, - говорится на сайте проекта.

В линейке есть футболки и значки. Фото: презентация проекта «Екатеринбург – город 7 районов»

Основной предмет коллекции – ярлычок с составом. Он похож на бирки, которые обычно находятся на одежде. Только на этом ярлычке написано из чего состоят районы. Кроме того, для каждого из семи районов ученики программы нарисовали иконки, которые ассоциируются с конкретными местами.

Для каждого из семи районов ученики программы нарисовали иконки, которые ассоциируются с конкретными местами. Фото: презентация проекта «Екатеринбург – город 7 районов»

Ранее в Екатеринбурге выпустили авторскую карту города, в которой отразили самые важные события за последние годы. В брошюре есть обновленные Зеленая Роща и набережная реки Исеть за улицей Малышева. Сюда попали штаб-квартира РМК, проект которой придумал британский архитектор Норман Фостер, и «Синара Центр».

Кроме того, на карте изображены бегущий по набережной Евгений Ройзман и едущий по проспекту Ленина Илья Варламов на самокате. Также сюда в брошюру попали пробка на Макаровском мосту, снесенная гостиница «Дели», и протесты в сквере у Драмтеатра.

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