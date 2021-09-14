В Екатеринбурге выпустили карту города с бегущим Ройзманом и пробкой на Макаровском мосту

Всего на карте обозначены 3 492 здания и 160 пасхалок. Фото: страница на Facebook Романа Дика

В Екатеринбурге выпустили авторскую карту города, в которой отразили самые важные события за последние годы. Брошюру выпустило брендинговое агентство «Дикий филин».

- В этой версии карты мы отметили отдельными значками здания, являющиеся объектами культурного наследия. К нашему удивлению их в Екатеринбурге оказалось немало (в том числе и заброшенная больница возле Зеленой Рощи, увы, охваченная языками пожаров), - пишет на своей странице в Facebook сооснователь агентства Роман Дик.

На карте пунктирной линией обозначена будущая ледовая арена. Фото: Роман Дик

В авторской карте есть обновленные Зеленая Роща и набережная реки Исеть за улицей Малышева. Сюда попали штаб-квартира РМК, проект которой придумал британский архитектор Норман Фостер, и «Синара Центр».

Также на карте изображен бегущий по набережной Евгений Ройзман и едущий по проспекту Ленина Илья Варламов на самокате. Кроме того, авторы карты нанесли на нее пробку на Макаровском мосту, снесенную гостиницу «Дели», будущую ледовую арену и протесты в сквере у Драмтеатра.

На карте изображен едущий по проспекту Ленина Илья Варламов на самокате. Фото: Роман Дик

Помимо этого, в брошюру попали батут у Государственного центра современного искусства и двухэтажный поезд на вокзале.

Всего на карте обозначены 3 492 здания и 160 пасхалок. Брошюры продаются в магазине «Ель» в «Ельцин Центре». Новая карта выйдет в 2025 году.

В брошюру попали и протесты в сквере у Драмтеатра. Фото: Роман Дик

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