На Урале отопление включили в 16% жилых домов и в 28% объектов соцсферы

Отопление во всем регионе должно быть подключено к 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к вечеру 14 сентября отопление включили в 16% жилых домов и в 28,5% социальных объектов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В работе находится 512 котельных, отапливается почти полтора миллиона квадратных метров жилья и 1705 учреждений соцкультбыта, - говорится в сообщении.

Тепло подали уже в 331 школу и 564 детских сада. Также подключили 269 больниц и 49 интернатов. Еще отопление заработало в 299 учреждениях культур и 193 других объектах соцсферы.

Теплоснабжение началось в 44 муниципалитетах. Полностью подключили отопление в Восточном сельском поселении, Верх-Нейвинске, ЗАТО Свободном, Атиге, Карпинске, Новой Ляле и Пелыме.

Помимо этого, все жилые дома начали отапливать в Верхних Сергах, Дружининском и Калининском сельских поселениях.

В 11 муниципалитетах подключили более 80% объектов соцсферы, еще в 10 на 50%. При этом в 52 муниципалитетах Свердловской области отопительный сезон начинается 15 сентября. Отопление во всем регионе должно быть подключено к 1 октября.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 14 сентября. В первую очередь тепло поступит в детские садики, школы и только потом жилой фонд. Подача тепла пройдет в два этапа. Первый пройдет с 14 по 22 сентября. Второй - с 23 по 30 сентября. Во вторую очередь отопление включат в Орджоникидзевском, Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах.

К вечеру 14 сентября в Екатеринбурге полностью подключили к теплоснабжению Академический район. Там запуск отопления проходит за один день, сразу подключают и объекты соцсферы и жилфонд.

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