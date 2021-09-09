К концу месяца все батареи должны быть горячими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, как и было обещано со следующей недели стартует отопительный сезон. Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Тепло в дома начнет поступать уже с 14 сентября. По традиции первыми его получат детские садики, школы и больницы. А затем уже подключать будут жилой фонд.

- К концу недели батареи будут горячими во всех домах Екатеринбурга, - заверяет Алексей Орлов.

Первый этап начнется 14 сентября и завершится 22 числа. Второй этап намечен с 23 по 30 сентября.

График включения отопления с 14 сентября. Фото: Instagram Алексея Орлова

Фото: Instagram Алексея Орлова

Фото: Instagram Алексея Орлова

Фото: Instagram Алексея Орлова

Фото: Instagram Алексея Орлова