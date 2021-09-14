Жителям одного из районов Екатеринбурга уже включили отопление

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Академического района уже начали включать отопление. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в управляющей компании.

- У нас отопление запускается одним днем. Сегодня к вечеру уже полностью весь жилфонд, который обслуживает управляющая компания, будет подключен, - рассказали там.

В компании отметили, что в жилые дома, школы, садики и детскую поликлинику в Академическом районе тепло подадут 14 сентября. В жилом фонде района более 120 домов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 14 сентября. Глава города пообещал, что к концу недели батареи будут горячими во всех домах.

По традиции первыми подключить должны детские садики, школы и только потом жилой фонд. Подача тепла пройдет в два этапа.

Первый пройдет с 14 по 22 сентября. Второй этап намечен с 23 по 30 сентября. Во вторую очередь отопление включат в Орджоникидзевском, Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах.

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