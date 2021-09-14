Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего 42-летнего бизнесмена Александра Шабанова. Тело мужчины прибило к берегу озера Шарташ, поисками предпринимателя занимались родственники и друзья, а также поисковые отряды. Сообщалось, что его машину нашли на берегу водоема.

- Нашли тело, опознали, это точно он, пока никаких подробностей случившегося нет, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг погибшего по имени Руслан.

Напомним, Александр Шабанов перестал выходить на связь 9 сентября. Родные пропавшего обратились в полицию. Жена Александра Марина рассказала «КП-Екатеринбург», что в день исчезновения никаких странностей она не заметила. Однако позже стало известно, что мужчина перед своим исчезновением оставил записку, в которой попросил прощения у родных. Близкие не исключают, что предприниматель мог покончить с собой.