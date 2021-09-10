«Оставил записку»: в Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропал бизнесмен-должник

Александр имеет светло-русые волосы и рост около 165 сантиметров. В день исчезновения он был одет в черную жилетку и толстовку, а также спортивные брюки серого цвета. Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге пропал 42-летний предприниматель Александр Шабанов. Его фирма занималась продажей светильников, которые поставлялись на стройки и в УК.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», Александр Шабанов не выходит на связь с 9 сентября. Мужчина уехал из своей квартиры в Кировском районе, с тех пор его местоположение неизвестно.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, у предпринимателя были финансовые проблемы.

- У Александра были долги, он остался должен кредиторам, - говорит наш собеседник. - Перед исчезновением он оставил записку, в которой попросил прощения у родных. После этого он уехал.

Родные пропавшего бизнесмена обратились в полицию.

- Заявление зарегистрировано. Поисками занимаются сотрудники отдела полиции №2, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что Александр Шабанов имеет светло-русые волосы и рост около 165 сантиметров. В день исчезновения он был одет в черную жилетку и толстовку, а также в спортивные брюки серого цвета. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местоположении пропавшего обратиться к инфоргу отряда по телефону 89530530483.

Напомним, 12 июля в Екатеринбурге исчез бизнесмен Сергей Кочергин. По дороге он решил устроить велопрогулку вокруг озера Шарташ. Вечером 14 июля Сергея Кочергина нашли мертвым в лесу. В СК рассказали, что признаков криминала в произошедшем не усматривается.