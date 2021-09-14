«Машину нашли на берегу Шарташа»: подробности исчезновения бизнесмена Александра Шабанова

Александр исчез 9 сентября. Фото: "Лиза Алерт"

Стали известны новые подробности исчезновения 42-летнего бизнесмена Александра Шабанова. Мужчина перестал выходить на связь 9 сентября. В последний раз его видели в районе ЖБИ. Родные пропавшего обратились в полицию. Также к поискам пропавшего подключились волонтеры поисковых отрядов.

Жена Александра Марина рассказала «КП»-Екатеринбург, что в день исчезновения никаких странностей она не заметила.

- Саша позвонил мне около 14 часов дня. Попросил забрать нашего сына из садика, - вспоминает Марина.

Друг пропавшего Руслан рассказал «КП», что стал последним, с кем общался Александр перед исчезновением.

- Человека вызвали в налоговую. Из-за этого у него была депрессия. Хотя никаких долгов по фирме или финансовых проблем у него не было. – рассказал Руслан.

Также об отсутствии долгов и судебных разбирательств свидетельствуют официальные источники и картотеки судов.

Через некоторое время после разговора с Русланом Александр перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда его начали искать.

- Я принимал участие в поиске. Его машину отследили по камерам в районе «КОРа», а потом нашли ее на берегу Шарташа. В автомобили были документы и все личные вещи Саши, - рассказал Руслан. – Сейчас водолазы прочесывают дно озера.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что Александр Шабанов имеет светло-русые волосы и рост около 165 сантиметров. В день исчезновения он был одет в черную жилетку и толстовку, а также в спортивные брюки серого цвета. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местоположении пропавшего обратиться к инфоргу отряда по телефону 89530530483.

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