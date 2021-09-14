На перекрестке Малышева и Вайнера предложили сделать наземный переход

Авторы уверены, что новые светофоры не повлияют на пропускную способность улицы Малышева на этих участках Фото: предоставлено фондом «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»

В Екатеринбурге прошли общественные обсуждения благоустройства улицы Вайнера. Как мы писали ранее, больше всего у присутствующих интерес вызвал проект, который предусматривает установку ворот и фонтана, предложенный Уральским государственным архитектурно-художественным университетом.

Заинтересованность вызвала и другая концепция, которую озвучили представители фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Они предложили сделать на Вайнера два пешеходных перехода. Согласно проекту, они должны появиться в местах, где расположены подземные переходы. Авторы концепции уверены, что спускаться вниз неудобно и тяжело 30% горожан.

- На Вайнера необходимо продублировать подземные переходы «зебрами» со светофорами. Тогда всем пешеходам - старым и больным, молодым и здоровым станет легче и комфортнее переходить на другую сторону улицы, - рассказали в фонде «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца».

Также авторы уверены, что новые светофоры не повлияют на пропускную способность на этих участках и не станут причиной пробок.

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительную сферу, поручил включить вопрос о необходимости наземного перехода на Вайнера в перечень вопросов по реконструкции улицы, которые опубликованы на официальном сайте администрации.

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