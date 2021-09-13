В Екатеринбурге на улице Вайнера хотят поставить большие ворота и фонтан «Лягушка»

Также авторы проекта продумали световое оформление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошли общественные обсуждения благоустройства улицы Вайнера. Больше всего интерес вызвал проект, который предлагает поставить на улице ворота и фонтан, сообщает мэрия на своем сайте.

- Проект предусматривает оформление входной зоны в виде ворот, прообразом которых мог бы послужить Каслинский чугунный павильон, - говорится в сообщении.

Концепцию предложил Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Она называется «Лента Времени и Истории». Этот проект предполагает создание модульных кафе и мультифункциональных зон для проведения мероприятий.

Кроме того, в концепции есть амфитеатр для отдыха и место встреч под часами в конструктивистском стиле. А на выходе с улицы с улицы Попова планируется поставить фонтан «Лягушка». Авторы проекта объясняют, что раньше улица Вайнера называлась Лягушачья.

В объекты хотят вмонтировать таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет ознакомиться с историей города.

Также авторы продумали световое оформление. Они хотят установить обновленные гирлянды, светильники, и оригинальные малые архитектурные форма. Освещение планируют обновить и в подземном пешеходном переходе. Там хотят выделить световыми рамками места выступления уличных музыкантов.

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