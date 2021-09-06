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Общество6 сентября 2021 11:31

Жители Екатеринбурга сами решат, как изменить улицу Вайнера

На выбор предложено четыре варианта
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На выбор горожан выдвинули четыре концепции благоустройства улицы Вайнера

На выбор горожан выдвинули четыре концепции благоустройства улицы Вайнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября 2021 года на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Градостроительство» стартуют общественные обсуждения по выбору концепции благоустройства улицы Вайнера на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Этот участок преобразят к 300-летию Екатеринбурга.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков рассказал, что ни одна из четырех выдвинутых на обсуждение концепций не будет реализована в представленном виде. Каждая из них будет дорабатываться с учетом предложений и пожеланий горожан, выдвинутых в процессе обсуждения.

Андрей Молоков вкратце рассказал о том, какие концепции представлены для голосования.

- Все разные по уровню проработки и по своей специфике. Первая концепция посвящена светодизайну. Там прописано: какая должна быть подсветка, какие должны быть элементы светового дизайна на улице Вайнера на всем участке от Ленина до Радищева. Там уделяется меньше внимания покрытию, малым формам, - рассказывает Андрей Молоков. – Другие концепции – более комплексные, в них рассматривается и мощение, и озеленение, и малые формы, в разных вариантах, с разными материалами. Все они на наш взгляд имеют незаконченность. Поэтому нужно пройти этап общественных обсуждений.

Помимо самих концепций мэрия предлагает ответить на вопросы в опросном листе, которые касаются разных особенностей улицы Вайнера по ее наполнению различными функциями по зонированию.

Концепции разместят на сайте екатеринбург.рф в разделе «Градостроительство». Продлится опрос две недели. После чего предложения замечания будут обобщены.

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