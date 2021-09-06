Уральский Арбат благоустроят к 300-летию Екатеринбурга

Улицу Вайнера преобразят к юбилею Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок улицы Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева полностью благоустроят к 300-летнию Екатеринбурга. Об этом на брифинге заявил Главный архитектор города Андрей Молоков.

По словам представителя мэрии, недавно состоялось заседание Совета неравнодушных граждан под руководством Главы Екатеринбурга Алексея Орлова, где он сказал, что Вайнера должны стать улицей благоустроенной, красивой, функциональной и аутентичной. В итоге было решено провести общественные слушания по выбору проекта, по которому благоустроят «Уральский Арбат».

- Эта история связана с тем, что проект, который был предложен последним на рассмотрение, был рассмотрен на совете общественных реакционных пространств. По нему было много вопросов: по различным элементам малой формы, мощения, озеленения и функционального наполнения, - рассказывает Андрей Молоков. - Для того, чтобы доработать проект, было предложено провести общественное обсуждение. Улица Вайнера - это центр нашего города. Ее нужно благоустраивать, менять элементы. Есть в планах первый участок от улицы Ленина до улицы Малышева благоустроить к 300-летнию Екатеринбурга. Буквально через два года у нас улица Вайнера на этом участке должна быть уже в новом виде. В каком новом виде – это вопрос, который мы выносим на общественное обсуждение.

По его словам, в скором времени специалисты должны провести все подготовительные предпроектные работы и доработать проект вместе с проектировщиками.

Концепции разместят 6 сентября 2021 года на сайте екатеринбург.рф в разделе «Градостроительство». Продлится опрос две недели. После чего предложения замечания будут обобщены.