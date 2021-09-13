Нижний Тагил примет фестиваль «Стенография» в 2022 году

В год 300-летия Нижнего Тагила арт-объекты подарят жителям города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году честь 300-летия уральского города пройдет арт-фестиваль «Стенография». О расширении географии международного мероприятия рассказала во время пресс-тура министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Сейчас ведутся переговоры. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Мы ведем переговоры, чтобы в следующем году, в год 300-летия города Нижнего Тагила, эти замечательные арт-объекты были возведены и подарены жителям города, - отметила сама Светлана Учайкина.

Напомним, крупнейший фестиваль уличного искусства в России «Стенография» стартовал в Екатеринбурге в 12-й раз 2 июля. На нем в течение месяца создавались новые работы как отечественных, так и зарубежных художников. В этом году художники работали не только со стенами. Они расписали оконные решетки, троллейбусы и высадили «цветочные теги».