Организаторы «Стенографии» назвали имена участников фестиваля

В Екатеринбурге стартовал ежегодный фестиваль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший фестиваль уличного искусства в России «Стенография» стартовал в Екатеринбурге в 12-й раз 2 июля. На нем в течение месяца будут создаваться новые работы.

Среди художников будут как иностранцы: Fikos из Греции, Roberto Ciredz из Испании, команда ZEBU из Германии и другие, так и российские авторы, а именно Антония Лев, Анастасия Шереметьева, Андрей Beat.c, Денис Вертиго, команда Hot Singles in Your Area.

В этом году художники будут работать не только со стенами. Они распишут оконные решетки, распишут троллейбусы и высадят «цветочные теги».

Организаторы фестиваля разработали маршруты по отдаленным районам, вело-маршруты, и простые прогулки по фиолетовой линии, которую обещают вскоре восстановить.