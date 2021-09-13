Двукратный паралимпийский чемпион из Екатеринбурга получил награду из рук президента

Фото: Instagram Михаила Асташова

Доставщик еды из Екатеринбурга Михаил Асташов, ставший двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио, получил государственную награду из рук президента Российской Федерации Владимира Путина.

- Я счастлив получить столь высокую награду от первого лица - президента Владимира Владимировича Путина. Спасибо всем, кто помогал мне прийти к такому результату и всем тем, кто постоянно меня поддерживает и подбадривает, - написал Михаил Асташов в своем Instagram.

По словам спортсмена, именно окружающие его люди дают ему мотивацию для достижения целей. Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал вручить флаг Михаилу Асташову, выступающему в велотреке. Из-за допингового скандала МОК запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Запрет действует и на параатлетов.