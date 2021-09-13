В Нижнем Тагиле начался отопительный сезон

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 13 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В многоквартирные дома Нижнего Тагила начало поступать тепло. Об этом сообщает информационный портал TagilCity.ru со ссылкой на местных жителей.
Тепло появилось по данным издания в домах в микрорайонах Центр, Вагонка, Смычка, Тагилстрой, Лебяжка, Гальяно-Горбуновский массив, Красный Камень, Выя, Лебяжка.
Часть горожан тепла пока не дождались. Коммунальщики обещают начать его подачу в ближайшее время. Напомним, что постановление о начале отопительного сезона подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Также в понедельник о старте отопительного сезона объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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