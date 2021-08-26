Отопительный сезон 2021 в Екатеринбурге: когда включат батареи

После летних опрессовок специалисты устранили все проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди осень, это значит, что придут холода и энергетики начнут подключать тепло в домах и учреждениях. Чтобы осенний отопительный сезон 2021 в Екатеринбурге стартовал, нужно, чтобы на улице в течение трех дней продержалась температура ниже + 8 градусов. После этого глава города подпишет постановление о старте отопительного сезона 2021 в Екатеринбурге и в батареях зажурчит горячая вода.

– Документ о начале отопительного сезона обычно подписывается за 2-5 дней до его начала. Многолетний опыт говорит, что отопительный сезон в городе начинается 15-20 сентября. В любом случае действует норматив, который определяет, что для включения отопления среднесуточная температура воздуха в городе в течение трех дней должна быть ниже +8 градусов, – рассказали в пресс-службе мэрии.

В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) отчитались о подготовке к зиме и ждут постановления главы города. Сначала «дадут тепло» социально-культурным объектам: школам, детским садам, учреждениям дополнительного образования, больницам. После этого подключат батареи в жилых домах.

– В предыдущие годы мы подключали дома все сразу, без привязки к районам. Управляющие компании должны предоставить паспорт готовности к зиме, – уточнили в пресс-службе ЕТК.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимира Гейко добавил, что на сегодняшний день, к отопительному сезону 2021 в Екатеринбурге готовы 70% жилого фонда, 80% теплоисточников и 90% сетей. Подготовка будет завершена к 1 сентября, а паспорта готовности объектов – к 15 сентября 2021.

Летом в Екатеринбурге опрессовка прошла в 4 этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее мэр Алексей Орлов по поводу отопительного сезона 2021 в Екатеринбурге говорил, что паспорта готовности объектов у школ и детских садов будут сделаны к 8 сентября.

В последнюю очередь отопительный сезон 2021 в Екатеринбурге начнется на промышленных предприятиях, добавили в ЕТК.

Напомним, опрессовки в Екатеринбурге в 2021 году прошли в четыре этапа: с 18 по 21 мая (первый этап), с 8 по 11 июня (второй этап), с 19 по 23 июля (3 этап) и с 10 по 13 августа (4 этап).

По итогам гидравлических испытаний специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 10 критических участков на улице Московской, 230 – на улицах: Авиационной, Ткачей, Фронтовых бригад, Красноармейской, Чайковского, Посадской и Гурзуфской. 18 повреждений нашли в трубах на улицах: Вайнера, Фурманова, Амундсена, Бабушкина, Победы и Космонавтов. Еще 18 – на Сиреневом бульваре, 40-летия Комсомола, Фучика, Белинского, Завокзальной и Красных Командиров.

14 повреждений энергетики обнаружили в трубопроводе на улицах: Сулимова, Онуфриева и в микрорайоне Заречном.

Все проблемы специалисты ЕТК устранили за лето и перепроверили трубы передвижными насосами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение лета, как возвращение молодости: когда в Екатеринбург придет бабье лето 2021. Рассказываем, когда в Екатеринбурге и Свердловской области ждать бабье лето (подробнее)