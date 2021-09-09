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Недвижимость9 сентября 2021 13:25

В Нижнем Тагиле закрывают движение еще по одному мосту

Объект закроют на 2,5 месяца
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ремонт моста продлится до 2,5 месяца

Ремонт моста продлится до 2,5 месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на 2,5 месяца закрывают движение по мосту на улице Красноармейской. Объект будет закрыт с 10 сентября по 30 ноября 2021 года в связи с его реконструкцией. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

В мэрии автовладельцам предложили заранее выбрать пути объезда. Для этого подходит улица Фрунзе. Мост через реку Тагил по улице Красноармейской имеет статус временного объекта, а реконструкция позволит его перевести в категорию постоянного моста через реку.

Ранее стало известно о том, что подрядчик не смог вовремя выполнить работы по реконструкции моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Его откроют только в конце октября 2021 года.

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