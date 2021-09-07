Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открытие моста на Цилковского отложили на конец октября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии после рабочего совещания с участием представителей подрядной организации, осуществляющей работы на путепроводе.

Ранее руководители Уралстроймонтажа обещали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву открыть движение по путепроводу с 10 сентября. Однако позже стало понятно, что в сроки уложиться не получится по нескольким причинам.

- Когда начали устройство буронабивных свай, наткнулись на омоноличенные бетоном, расположенные вертикально рельсы, которые использовали строители прежнего путепровода. Это является главной причиной задержки. Из-за нее отставание от графика составило порядка месяца, - отметил руководитель проекта Владимир Останин.

При этом специалисты службы заказчика городского хозяйства считают, что на мосту есть и другие проблемы. Например, недостаточно людей и отсутствуют необходимые материалы. В итоге заказчик заявил, что будет требовать от подрядчика выплатить сумму неустойки за то, что путепровод не открыли в заявленные сроки.

Кроме того в мэрии добавили, что подрядчик должен в ближайшее время перейти на круглосуточный режим работы на путепроводе, чтобы ускорить темпы строительства.