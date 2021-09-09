В Нижнем Тагиле на два месяца закроют перекресток Октябрьской революции-Циолковского

Планируется, что перекресток откроют для движения до 15 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на два месяца - с 10 сентября по 15 ноября, закроют перекресток Октябрьской революции-Циолковского. Постановление об этом, подписанное главой города Владиславом Пинаевым, опубликовано на сайте мэрии.

Движение ограничат из-за реконструкции путепровода проходящего над железнодорожными путями по улице Циолковского. Согласно документу, работы будет проводить ООО «Уралстроймонтаж». До 10 сентября подрядчик должен будет установить на участке, где ограничат движение, соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле отложили на конец октября. Ранее руководители Уралстроймонтажа обещали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву открыть движение по путепроводу с 10 сентября. Однако позже стало понятно, что в сроки уложиться не получится.