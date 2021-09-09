СК завел дело о доведении до самоубийства после смерти студента из Ревды

Следователи выяснят, почему парень решился на суицид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СК Ревды возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после смерти 17-летнего студента. Как выяснилось, на протяжении нескольких месяцев он переписывался с девушкой из Подмосковья. Но своего телефона у него не было, поэтому приходилось делать это через сотовый матери.

- В неустановленный период времени до 22 августа неустановленное лицо совершило действия, направленные на доведение до самоубийства несовершеннолетнего, - отметил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Напомним, что минувшим летом в Нижнем Тагиле свел счеты с жизнью студент колледжа искусств.