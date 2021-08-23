На Урале покончил с собой 17-летний студент

Материалы проверки полиции передали в Следственный комитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде свел счеты с жизнью 17-летний студент местного техникума. Тело парня нашли вечером 22 августа его родители. Они сразу же забили тревогу, когда не обнаружили сына утром в доме.

- Накануне он гулял с друзьями. Потом сказал, что пойдет домой. Но вместо этого отправился в заброшенное здание на улице Северной в деревне Мостовка и там совершил суицид, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

При изучении переписки парня во «ВКонтакте» родные узнали, что он долгое время общался с 16-летней девушкой из Подмосковья, которая живет в Домодедово.

Материалы проверки полиции передали в Следственный комитет. Напомним, что в Екатеринбурге нашли мертвой сотрудницу секс-шопа.