Следователи взялись за дело девушки, упавшей с заброшенного колеса обозрения в Асбесте

Кавалер девушки утверждает, что пытался удержать ее, но она сорвалась и упала с заброшенного аттракциона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет выясняет обстоятельства случая в Асбесте, где 23-летняя Мария сорвалась с заброшенного колеса в парке аттракционов. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального Следственного комитета (СКР) Александр Шульга.

- Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные необходимые мероприятия, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 4 сентября. В тот день Мария пошла на свидание к своему 42-летнему кавалеру Андрею. Пока неизвестно, что именно произошло между влюбленными, но девушка пошла к заброшенному колесу обозрения в парке. Аттракцион не работает уже много лет, но он до сих пор притягивает молодежь.

Известно, что Мария поднималась по ступенькам на колесо обозрения и кричала Андрею: «Отпусти меня! Я сейчас спрыгну!». Ее кавалер утверждает, что пытался удержать девушку, но она сорвалась и упала с заброшенного аттракциона.

Врачи зафиксировали у Марии закрытую черепно-мозговую травму. Также были подозрения на перелом. Медики пытались спасти девушку, но Мария умерла.

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