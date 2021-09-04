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Происшествия4 сентября 2021 16:12

Девушка, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения в Асбесте, умерла

Мать погибшей отправляла ее на Урал на каникулы к бабушке
Анастасия ШИПИЦИНА
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Аттракцион не работает уже много лет, но он до сих пор притягивает молодежь Асбеста

Аттракцион не работает уже много лет, но он до сих пор притягивает молодежь Асбеста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка из Асбеста, 23-летняя Мария, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов, умерла. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он рассказал, что сейчас близкие родственники погибшей находятся в отделе полиции Асбеста.

- Они пришли в райотдел, чтобы узнать более подробно об обстоятельствах трагедии, - сообщил он.

Горелых отметил, что мама девушки живет на Кубани. Она отправила свою дочь в Асбест на каникулы к бабушке. Мать погибшей уже знает о ее смерти. Скоро она должна приехать в уральский город.

Мария сорвалась с заброшенного колеса обозрения утром 4 сентября. Аттракцион не работает уже много лет, но он до сих пор притягивает молодежь Асбеста. В свердловской полиции «КП Екатеринбург» рассказали, что девушка рано утром пошла на свидание к своему 42-летнему кавалеру Андрею.

Что именно произошло между парой пока неизвестно. Однако Мария, когда поднималась по ступенькам на колесо обозрения, кричала Андрею: «Отпусти меня! Я сейчас спрыгну!».

Кавалер девушки является уроженцем Якутии. Он приехал в Свердловскую область вместе с луна-парком из Башкирии. После знакомства с Марией он решил не уезжать на малую родину. Андрей остался в Асбесте и устроился работать на автомойку. Он утверждает, что пытался удержать девушку, но она сорвалась и упала с заброшенного аттракциона.

Врачи зафиксировали у Марии закрытую черепно-мозговую травму. Также были подозрения на перелом.

В Асбесте девушка разбилась насмерть, упав с неработающего колеса обозрения

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