Девушка, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения в Асбесте, умерла

Аттракцион не работает уже много лет, но он до сих пор притягивает молодежь Асбеста
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Девушка из Асбеста, 23-летняя Мария, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов, умерла. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он рассказал, что сейчас близкие родственники погибшей находятся в отделе полиции Асбеста.
- Они пришли в райотдел, чтобы узнать более подробно об обстоятельствах трагедии, - сообщил он.
Горелых отметил, что мама девушки живет на Кубани. Она отправила свою дочь в Асбест на каникулы к бабушке. Мать погибшей уже знает о ее смерти. Скоро она должна приехать в уральский город.
Мария сорвалась с заброшенного колеса обозрения утром 4 сентября. Аттракцион не работает уже много лет, но он до сих пор притягивает молодежь Асбеста. В свердловской полиции «КП Екатеринбург» рассказали, что девушка рано утром пошла на свидание к своему 42-летнему кавалеру Андрею.
Что именно произошло между парой пока неизвестно. Однако Мария, когда поднималась по ступенькам на колесо обозрения, кричала Андрею: «Отпусти меня! Я сейчас спрыгну!».
Кавалер девушки является уроженцем Якутии. Он приехал в Свердловскую область вместе с луна-парком из Башкирии. После знакомства с Марией он решил не уезжать на малую родину. Андрей остался в Асбесте и устроился работать на автомойку. Он утверждает, что пытался удержать девушку, но она сорвалась и упала с заброшенного аттракциона.
Врачи зафиксировали у Марии закрытую черепно-мозговую травму. Также были подозрения на перелом.
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