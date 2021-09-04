В Асбесте девушка сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов

Колесо обозрения не работает уже много лет, но молодежь Асбеста любит сюда приходить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Асбесте 23-летняя девушка сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 4 сентября. Сообщение в полицию поступило в восемь утра. Пострадавшей оказалась местная жительница Мария 1998 года рождения.

- Рано утром Маша пришла к своему кавалеру, он ночевал в автопарковочной сторожке. Что конкретно между ними произошло, сейчас выясняют сыщики уголовного розыска, - рассказал Горелых.

Он отметил, что колесо обозрения не работает уже много лет. Однако подростки и молодые люди Асбеста любят это место и приходят сюда.

- Известно, что девушка кричала, когда поднималась по ступенькам на колесо обозрения: «Отпусти меня! Я сейчас спрыгну!», - добавил Горелых.

Молодым человеком пострадавшей оказался 42-летний уроженец Якутии Андрей. Он приехал в уральский регион вместе с луна-парком из Башкирии. Однако после знакомства с Марией он решил остаться жить в Асбесте и устроился на автомойку. По его словам, он пытался удержать девушку, но она сорвалась и упала с заброшенного аттракциона.

Сейчас Марию пытаются спасти врачи. У нее закрытая черепно-мозговая травма. Также есть подозрение на перелом. Девушка находится в реанимации, а ее состояние медики оценивают как тяжелое.

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