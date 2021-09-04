Трассу Каменск-Уральский – Екатеринбург затянуло дымом

В районе Каменск-Уральска природных пожаров нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области трассу Каменск-Уральский – Екатеринбург затянуло густым дымом. Этот дым пришел с территории другого региона, объяснили «КП Екатеринбург» в МЧС региона.

- В районе Каменск-Уральска действующих природных пожаров нет. Это нанос с территории Курганской области, - рассказали там.

За минувшие сутки в Свердловской области за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров. До сих пор продолжает действовать 41 возгорание. Огонь охватил 8 047 гектар. За день спасатели смогли локализовать 29 возгораний на площади 6 035 гектар. МЧС предупреждает, что из-за ветреной погоды в области пожарная обстановка может осложниться.