На Урале за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров

За сутки составили 11 протоколов об административных правонарушениях правил пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров. Об этом сообщает официальный информационный портал области.

- Действует 41 природный пожар на площади 8 047 гектар, - говорится в сообщении.

За минувшие сутки спасателям удалось локализовать 29 возгораний на площади 6 035 гектар.

Сейчас в тушении огня участвуют 745 человек. Также задействовано 224 единицы техники. Из них 36 пожарных машин, 9 бульдозеров и 50 тракторов.

За сутки вынесено одно определение о возбуждении административного расследования. Кроме того, составили 11 протоколов об административных правонарушениях правил пожарной безопасности.

4 сентября спасатели будут облетать регион по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому и Тугулымскому. На данный момент нет угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики Свердловской области.

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