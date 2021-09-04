МЧС продлило предупреждение о сильных дождях и ветре на Урале

Жителям региона советуют отложить отдых на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде до 5 сентября. Синоптики обещают уральцам усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.

Жителям региона советуют отложить отдых на природе. Также МЧС рассказало, что делать, если сильный ветер настигает на улице. Ведомство рекомендует не ходить около стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы.

Водителям МЧС советует не парковать машины около деревьев и рекламных конструкций. Кроме того, в ветреную погоду может осложниться пожарная обстановка в Свердловской области.

3 сентября в Екатеринбурге начался настоящий ураган. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Ветер повалил десятки деревьев и сорвал несколько крыш. От стихии пострадали двое человек.

Также ветер оборвал провода, из-за чего встало движение троллейбусов в направлении микрорайона Химмаш. Всего ураган повредил электроснабжение в 13 населенных пунктах под Екатеринбургом. Только к утру 4 сентября удалось полностью восстановить электроснабжение.

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