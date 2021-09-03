Пострадавшим от паводка свердловчанам начали привозить дрова

Поставка древесины осуществляется по поручению губернатора области Евгения Куйвашева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области пострадавшим от паводка в Верхней Салде и Горноуральском городском округе начали привозить дрова. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Сегодня в Горноуральский городской округ привезут 32 кубометра на восемь адресов, - говорится в сообщении.
За 1 и 2 сентября 41 кубометр дров получили 11 семей. Поставка древесины осуществляется по поручению губернатора области Евгения Куйвашева.
Наводнение в Верхней Салде и Горноуральском городском округе случилось в начале июля 2021 года. Уже 100 свердловчан получили денежную компенсацию на общую сумму в 950 тысяч рублей. На выплату подал заявление 671 уралец.
31 августа губернатор лично проверил, как идет восстановление домов, которые повредила стихия. Также он провел встречу с главами муниципалитетов и поручил им подготовить дома к зиме. На это из бюджета выделили 13,8 миллиона рублей.
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