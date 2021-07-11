В Свердловской области пострадавшие от паводка получили почти миллион рублей

Фото: МЧС по Свердловской области

В Свердловской области 100 жителей пострадавших от паводка получили 950 тысяч рублей. Всего на выплату компенсаций поступило 671 заявление. Сейчас на пострадавших территориях продолжаются работы по ликвидации последствий.

- В проведении работ задействованы сотрудники МЧС России, специалисты местной администрации, органов исполнительной власти, представители волонтёрских организаций. Продолжаются работы по откачке воды из домов и просушке помещений, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Всего продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 264 человека, 57 единиц техники, в том числе от МЧС России 124 человека и 20 единиц техники.

Напомним, что от паводков пострадали жители Верхней Салды, а также Горноуральского и Нижнесалдинского городских округов. Известно, что на первоначальные нужды уральцам выдадут по 10 тысяч рублей. Те, кто утратил имущество частично, получат 50 тысяч рублей. Свердловчанам, чье имущество не подлежит восстановлению, обещают 100 тысяч, в таком случае одна семья может получить до 300 тысяч.