Таможня отреагировала на инцидент с выброшенными посылками в Екатеринбурге

Некоторые прохожие подходили, открывали посылки и забирали их содержимое. Фото: группа «Вконтакте» «Инцидент. Екатеринбург»

Уральское таможенное управление провело расследование инцидента с выброшенными на помойку посылками, которые нашли жители микрорайона ЖБИ. Ситуацию прокомментировал начальник ведомства Алексей Фролов.

- Во-первых, на представленных почтовым оператором России в Уральское таможенное управление фотографиях мелких пакетов (именно изображениях, а не фактических пакетов) отправителем указан почтовый оператор Узбекистана, - говорится в сообщении.

Также, по словам Фролова, в августе из Узбекистана ни в одно региональное отделение таможни не приходила корреспонденция. Уральское ведомство посоветовало «Почте России» обратиться за разъяснениями к почтовому оператору другой страны.

Жители Екатеринбурга обнаружили выброшенные посылки 29 августа возле одного из домов на Сиреневом бульваре. Некоторые прохожие подходили, открывали посылки и забирали их содержимое. «Почта России» в свою очередь заявила, что не имеет отношения к выброшенным письмам. Там ответили, что оформлением и доставкой этих посылок занимались другие транспортные компании.

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