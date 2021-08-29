«Почта России» прокомментировала инцидент с выброшенными посылками в Екатеринбурге

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент"

В «Почте России» прокомментировали инцидент с выброшенными посылками, которые нашли на помойке жители микрорайона ЖБИ. Представители организации заверили, что не имеют отношения к этим отправлениям, их оформлением и доставкой в страну занимались другие транспортные компании.

- Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через Почту. Соответственно они также не проходили таможенный контроль на ММПО (Место международного почтового обмена). Мы передадим все найденные упаковки коллегам из Уральского таможенного управления для дальнейшего расследования, - сообщили в пресс-службе «Почты России».

Напомним, несколько мешков с посылками обнаружили возле одного из домов на Сиреневом бульваре. Нашлись горожане, которые постарались извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Они вскрывали посылки и забирали содержимое, если оно им понравится.