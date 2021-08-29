В Екатеринбурге неизвестные выбросили на помойку несколько мешков с недоставленными посылками

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ неизвестные выбросили на помойку несколько мешков с недоставленными посылками, предполагается, что это имущество раньше принадлежало «Почте России». Инцидент произошел возле одного из домов на Сиреневом бульваре. Нашлись горожане, которые постарались найти выгоду из сложившейся ситуации. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Некоторые прохожие вскрывают посылки и забирают содержимое, если оно им понравится. Предположительно, посылки прибыли из Китая. Кто и почему решил избавиться от них, остается загадкой, - сообщают очевидцы.

«Почта России» пока никак не комментировала произошедшее. Напомним, в России в обращение вышла почтовая марка, на которой изображены медики и волонтеры. Также там есть надпись «Герои нашего времени». Эскиз разработала художница из Екатеринбурга Галина Назаренко. В тираж выпущено 135 тысяч экземпляров.