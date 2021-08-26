Почтовая марка с изображением медиков художницы из Екатеринбурга вышла в обращение

Номинал марки - 24 рубля. Ее размер - 37 на 37 мм. Фото: Минздрав Свердловской области

В России в обращение вышла почтовая марка, на которой изображены медики и волонтеры. Также там есть надпись «Герои нашего времени». Эскиз разработала художница из Екатеринбурга Галина Назаренко, сообщает Минздрав Свердловской области.

- Номинал марки - 24 рубля. Ее размер - 37 на 37 мм. В тираж выпущено 135 тысяч марок с изображением медиков, - говорится в сообщении.

Работа свердловской художницы победила в конкурсе рисунков «Образ современной России». Организаторы выбирали эскизы из 1 750 изображений со всей страны.

- Почтовая марка может добраться на любое расстояние, чтобы поддержать близкого человека, где бы он не находился, - подчеркнули в ведомстве.

Второе место заняла Анастасия Волошенко из Санкт-Петербурга. Она предложила работу с изображением медведя на фоне российского триколора. Эта марка также вышла в почтовый оборот. Ее номинал составил 18 рублей, а тираж - 198 тысяч.

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